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Uzman Diş Hekimi Diş Fırçaladıktan Sonra Ağız Gargarası Kullanmanın Yanlış Olduğunu Söyledi

Uzman Diş Hekimi Diş Fırçaladıktan Sonra Ağız Gargarası Kullanmanın Yanlış Olduğunu Söyledi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 22:47

Diş sağlığınızda doğru adımları atmak, ağız bakımınızın kalitesini artırır. Diş hekiminin söylediğine göre, diş fırçalamadan sonra ağız gargarası kullanmak aslında yanlış bir yöntem. Gelin sebebine beraber bakalım...👇

Kaynak: https://www.walesonline.co.uk/news/he...
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Birçoğumuz dişlerimizi fırçaladıktan sonra ağız bakım suyu kullanıyoruzdur. Fakat geçtiğimiz günlerde bir diş doktoru bu durumun aslında pek de sağlıklı olmadığını dile getirdi.

Birçoğumuz dişlerimizi fırçaladıktan sonra ağız bakım suyu kullanıyoruzdur. Fakat geçtiğimiz günlerde bir diş doktoru bu durumun aslında pek de sağlıklı olmadığını dile getirdi.

Uyarıda bulunan diş hekimi ayrıca alkolsüz ağız bakım sularının tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Uyarıda bulunan diş hekimi ayrıca alkolsüz ağız bakım sularının tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

"Ağız gargarasını diş fırçalamadan önce kullanarak parçacıkları gevşetin veya günün başka bir saatinde, örneğin çay, kahve veya öğle yemeğinden sonra kullanın. Diş fırçalamadan önce gargara kullanmak en doğrusudur."

"Ağız gargarasını diş fırçalamadan önce kullanarak parçacıkları gevşetin veya günün başka bir saatinde, örneğin çay, kahve veya öğle yemeğinden sonra kullanın. Diş fırçalamadan önce gargara kullanmak en doğrusudur."

Neredeyse on yıl deneyime sahip Dr. Manouchehri, yemek yedikten hemen sonra diş fırçalamanın diş minelerini aşındırabileceğini belirtti. Bu durum, dişlerin beyaz görünümünü sağlayan mine tabakasının zamanla aşınmasına neden olur ve altındaki sarımsı dentin tabakasının görünmesine sebep olur.

"Alkol, ağızda kuruluğa yol açabilir ve uzun vadede zararlı olabilir. Ayrıca, florürlü bir ağız gargarası kullanmak iyi bir seçenek olsa da, florürlü diş macununun yerini tutmaz çünkü diş macunu, ağız gargarasına göre üç kat daha fazla florür içerir."

"Tedavi edilmezse çürükler, dişlerde oyuklara yol açabilir. Hasarın onarılamayacak kadar büyük olduğu durumlarda ise diş çekimine neden olabilir."

"Tedavi edilmezse çürükler, dişlerde oyuklara yol açabilir. Hasarın onarılamayacak kadar büyük olduğu durumlarda ise diş çekimine neden olabilir."

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