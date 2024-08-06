Uzman Diş Hekimi Diş Fırçaladıktan Sonra Ağız Gargarası Kullanmanın Yanlış Olduğunu Söyledi

Neredeyse on yıl deneyime sahip Dr. Manouchehri, yemek yedikten hemen sonra diş fırçalamanın diş minelerini aşındırabileceğini belirtti. Bu durum, dişlerin beyaz görünümünü sağlayan mine tabakasının zamanla aşınmasına neden olur ve altındaki sarımsı dentin tabakasının görünmesine sebep olur.