Genel Kültürünüzü Artırıp Sizi Bilgi Şölenine Sürükleyecek Birbirinden İlginç Hap Bilgiler
Genel Kültürünüzü Artırıp Sizi Bilgi Şölenine Sürükleyecek Birbirinden İlginç Hap Bilgiler
Genel kültürünüzü hızla artırmak ve sosyal ortamlarda bilgi şöleni yaratmak mı istiyorsunuz? Arkadaş ortamındaki sohbetlerde parlamanızı sağlayacak ve herkesin ilgisini çekecek en ilginç hap bilgiler!
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1. Venüs, saat yönünde dönen tek gezegendir.
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2. İnsan dişleri, vücudun kendi kendini iyileştiremeyen tek kısmıdır.
3. Dünya merkezine düşmek 19 dakika sürer.
4. Neil Armstrong'un saçı 2004 yılında 3 bin dolara satılmıştır.
5. Japonya'da her 40 kişi için 1 otomat var.
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6. Bir insanın su altında nefesini tutarak geçirdiği en uzun süre 24 dakika 37 saniyedir.
7. Beyin tek başına günde 500 ila 600 kalori yakar.
8. İnsanların sadece yüzde 10'luk bir kısmı solaktır.
9. Frida Kahlo toplamda 55 otoportre yapmıştır.
10. İlk ticari uçuş toplamda 23 dakika sürmüştü.
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11. Eyfel Kulesi ilk başta Barselona için tasarlanmıştı.
12. Normal limonlar suda yüzerken misket limonları batar.
13. Avustralya, yüz ölçümü olarak aydan daha geniştir.
14. Kot pantolonlarındaki küçük cep aslında cep saatleri için tasarlandı.
15. Burnunuzu tutarken mırıldanamazsınız.
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