MrBeast’in Eski Çalışanından Ortalığı Karıştıracak İddia: "Şirketinde 'Kayıtlı Cinsel Suçlu' Çalıştırıyor"
MrBeast’in Eski Çalışanından Ortalığı Karıştıracak İddia: "Şirketinde 'Kayıtlı Cinsel Suçlu' Çalıştırıyor"
Kaynak: https://www.dexerto.com/youtube/forme...
Eski MrBeast çalışanı DogPack404, YouTube fenomeninin şirketinde çalışan bir kişinin kayıtlı cinsel suçlu olduğunu iddia etti. İddialar, bu kişinin şirketin yönetici pozisyonunda görev yaptığı ve MrBeast’in bu durumdan haberdar olup olmadığı konusunda büyük bir tartışma yarattı.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü YouTuber ve içerik üreticisi MrBeast'i hepimiz biliyoruz. Kendisi son zamanlarda ürettiği içeriklerle sürekli gündeme geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlarsanız MrBeast geçtiğimiz aylarda yaptığı çekilişlerle adından sıkça söz ettirmişti.
Şimdi de ünlü YouTuber hakkında akılalmaz bir iddia ortaya atıldı. MrBeast'in eski çalışanının iddiasına göre başarılı YouTuber cinsel suçlardan sabıkası olan birini işe aldı.
MrBeast kanalının kurucularından Ava Kris Tyson’ın küçük yaşta hayranlarla uygunsuz konuşmalar yaptığı ve çocukları istismar ettiği suçlamalarıyla karşılaşmasının ardından eleştirilerin hedefi oldu.
Tyson’ı şirketten çıkarmasına ve soruşturma başlatmasına rağmen, bu ilk suçlamalar MrBeast’in bu durumu ilk başlarda sineye çektiğine dair büyük soru işaretleri yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
9 Ağustos’ta, daha önce MrBeast kanalının sahte çekilişler düzenlediği ve içerikleri kurguladığı iddialarında bulunan eski çalışan DogPack404, yeni bir video yükleyerek ünlü YouTuber’ın bilinçli olarak bir “sabıkalı cinsel suçlu”yu işe aldığını öne sürdü.
Weddle, "MrBeast imajı konusunda çok titizdir. Bildiği halde bunu örtbas ettiğine dair somut bir kanıt nasıl bulunur? Şirkette bilinen, kayıtlı ve mahkum olmuş bir cinsel suçlu çalışıyordu," dedi.
Weddle, “Sadece şirkette çalışmakla kalmayıp, her şey başladığında yönetici olduğunu da gizlediler. Ayrıca, bunu bildiğinizi gösteren bir durum var: Videolarda yer alıyor, küçük resimlerde oluyor ve etrafta bulunuyor. Ancak her zaman maske takıyor. Neden maske takıyor? Neden yüzünü gizliyor? Gizlediği şey, kayıtlı bir cinsel suçlu olması mı? Ya da tanınmış biri olması mı?” dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın