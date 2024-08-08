MrBeast’in Eski Çalışanından Ortalığı Karıştıracak İddia: "Şirketinde 'Kayıtlı Cinsel Suçlu' Çalıştırıyor"

Videoda, MrBeast'in videolarında daha önce çalışmış olan Jake Weddle'a, şirkette başka herhangi bir cinsel suistimal olayı duyup duymadığı soruldu. Weddle, “Bildiğim kadarıyla, çok genç insanlara cinsel saldırıda bulunan bazı kişiler işten çıkarıldı. Jimmy’nin (MrBeast) bu durumlardan haberdar olmadığı ya da bunları örtbas ettiği düşüncesi… O, bu tür şeylerin ortaya çıkmasını istemiyordu,” dedi.