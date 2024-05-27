Dünyaca Ünlü YouTuber MrBeast Yeni Şovunda 5 Milyon Dolar Dağıtacağını Duyurdu

250 milyonu aşkın abonesiyle YouTube'un en büyük yıldızlarından olan Mr. Beast 26 yaşında dudak uçuklatan bir servete sahip oldu. Ancak videoları kadar kazandığı parayı işine yatırmasıyla da popüler hale geldi. Yüz binlerce dolarlık çekilişler, yarışmalar yapan ABD'li fenomen bu kez kendi rekorunu da kıracak. Ödül tam 5 milyon dolar...