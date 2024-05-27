Dünyaca Ünlü YouTuber MrBeast Yeni Şovunda 5 Milyon Dolar Dağıtacağını Duyurdu
Dünyaca Ünlü YouTuber MrBeast Yeni Şovunda 5 Milyon Dolar Dağıtacağını Duyurdu
250 milyonu aşkın abonesiyle YouTube'un en büyük yıldızlarından olan Mr. Beast 26 yaşında dudak uçuklatan bir servete sahip oldu. Ancak videoları kadar kazandığı parayı işine yatırmasıyla da popüler hale geldi. Yüz binlerce dolarlık çekilişler, yarışmalar yapan ABD'li fenomen bu kez kendi rekorunu da kıracak. Ödül tam 5 milyon dolar...
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MrBeast videodan kazandığı paranın bir kısmını ticarete bir kısmını da ödüllere ayırıyor. Bu da kendisine devasa bir finansal döngü oluşturuyor.
Hatta dünyaca ünlü YouTuber'ın ödüllerinden bir Türk de yararlandı.
Ancak bu kez hedef çok daha büyük. ABDli fenomen Beast Games isimli projesinde 5 milyon dolar dağıtacağını ve bunun için de 5000 kişiye ihtiyacı olacağını paylaştı.
Bu şanslı 5 bin kişiden biri olabilmek için beastgames.com'a kayıt olmak ve 18 yaşından büyük olmak gerekiyor.
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