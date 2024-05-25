MİT Kriptoloji Soruları Çözüldü! İşte MİT Kriptoloji Sorularının Video Anlatımlı Cevapları!
MİT Kriptoloji Soruları Çözüldü! İşte MİT Kriptoloji Sorularının Video Anlatımlı Cevapları!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 21 Mayıs'ta resmi internet sitesinde örnek kriptoloji sorularını yayımladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan 5 soruluk kriptoloji testinin yanıtları ise merak konusu olmuştu. Yanıtlar, Twitter'da '@ialpgurel' kullanıcı adıyla yer alan İlter Alp'ten geldi.
İşte, detaylar...
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) örnek kriptoloji soruları çözüldü!
İşte, MİT örnek kriptoloji soruları 👇
1. Sorunun Çözümü
2. Sorunun Çözümü
3. Sorunun Çözümü
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4. Sorunun Çözümü
4. sorunun Route şifreleme yöntemiyle de çözümü mümkün. 👇
Route şifreleme yöntemiyle: 4. sorunun rotası 👇
5. Sorunun Çözümü
Sıra sizde, bakalım bu soruyu çözebilecek misiniz?
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