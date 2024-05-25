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MİT Kriptoloji Soruları Çözüldü! İşte MİT Kriptoloji Sorularının Video Anlatımlı Cevapları!

MİT Kriptoloji Soruları Çözüldü! İşte MİT Kriptoloji Sorularının Video Anlatımlı Cevapları!

MİT
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
25.05.2024 - 13:14 Son Güncelleme: 25.05.2024 - 13:15

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 21 Mayıs'ta resmi internet sitesinde örnek kriptoloji sorularını yayımladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan 5 soruluk kriptoloji testinin yanıtları ise merak konusu olmuştu. Yanıtlar, Twitter'da '@ialpgurel' kullanıcı adıyla yer alan İlter Alp'ten geldi.

İşte, detaylar...

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) örnek kriptoloji soruları çözüldü!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) örnek kriptoloji soruları çözüldü!

MİT resmi internet sitesinde yer alan kriptoloji sorularının iki tanesi klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar, bir tanesi Route şifreleme yöntemiyle çözümleniyor. Sorular arasında bir tane çoktan seçmeli, bir tane de tablo sorusu bulunuyor.

İşte, MİT örnek kriptoloji soruları 👇

İşte, MİT örnek kriptoloji soruları 👇

1. Sorunun Çözümü

2. Sorunun Çözümü

3. Sorunun Çözümü

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4. Sorunun Çözümü

4. sorunun Route şifreleme yöntemiyle de çözümü mümkün. 👇

4. sorunun Route şifreleme yöntemiyle de çözümü mümkün. 👇
twitter.com

Route şifreleme yöntemiyle: 4. sorunun rotası 👇

Route şifreleme yöntemiyle: 4. sorunun rotası 👇
twitter.com

5. Sorunun Çözümü

Sıra sizde, bakalım bu soruyu çözebilecek misiniz?

Sıra sizde, bakalım bu soruyu çözebilecek misiniz?
twitter.com

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