Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Örnek Kriptoloji Sorularını Yayınladı!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Örnek Kriptoloji Sorularını Yayınladı!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesinde 5 adet kriptoloji sorusu yayımladı. Sorular sosyal medyadanın ilgisini çekti ve pek çok hesap tarafından peş peşe paylaşıldı.
İşte, detaylar...
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesi üzerinden 5 adet kriptoloji sorusu paylaştı.
Gelin bir de MİT'in, örnek kriptoloji sorularına göz atalım.
İşte, MİT kriptoloji soruları 👇
MİT Kriptoloji Soruları Görüntüleme Ekranı
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