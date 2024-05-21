Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Örnek Kriptoloji Sorularını Yayınladı!

1. Klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar şifrelemesinde her harfi alfabede belirli bir sayı kadar kaydırarak şifreleme yapılır. Eğer anahtar olarak 5 seçilmişse 'CEZES NĞNS LIÜ ES LIU ÇIÜHI' şifreli ifadenin açık hali nedir?

2. Klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar şifrelemesinde her harfi alfabede belirli sayı kadar kaydırarak şifreleme yapılır. Eğer anahtar olarak 3 seçilmişse, 'MERHABA' kelimesi şifrelenmiş haliyle neye dönüşür?

A) ÖĞTHDÇD

B) PHUKDED

C) JCOFVYV

D) ABAHREM

E) ÖĞTJÇDÇ

3. Klasik bir şifreleme yöntemi olan Route şifreleme ile yatay uzunluk birimi 4 seçilerek saat yönünde spiral olarak şifrelenmiş metindeki 'AİRERXXEDRANNVATÇEHEYNHİ' ifadesinin açık hali nedir? (X eksik kalan harfler yerine kullanılmıştır.)

4. Şifreli metinde hangi mesaj gizli? 'MÇİRY İİNEE TNHHR VAEND ATRAE'

5. Soru ise 4. sorunun cevabı ve verilen tabloda gizli olan Atatürk'ün bir süzünü bulmak üzere düzenlenmiş.