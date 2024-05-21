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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Örnek Kriptoloji Sorularını Yayınladı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Örnek Kriptoloji Sorularını Yayınladı!

MİT
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
21.05.2024 - 17:38 Son Güncelleme: 21.05.2024 - 17:41

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesinde 5 adet kriptoloji sorusu yayımladı. Sorular sosyal medyadanın ilgisini çekti ve pek çok hesap tarafından peş peşe paylaşıldı. 

İşte, detaylar...

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesi üzerinden 5 adet kriptoloji sorusu paylaştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesi üzerinden 5 adet kriptoloji sorusu paylaştı.

MİT internet sitesinde yer alan sorulardan iki tanesi, klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar, bir tanesi Route şifreleme yöntemiyle çözümleniyor. Sorular arasında bir tane çoktan seçmeli, bir tane de tablo sorusu bulunuyor.

Gelin bir de MİT'in, örnek kriptoloji sorularına göz atalım.

Gelin bir de MİT'in, örnek kriptoloji sorularına göz atalım.

1. Klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar şifrelemesinde her harfi alfabede belirli bir sayı kadar kaydırarak şifreleme yapılır. Eğer anahtar olarak 5 seçilmişse 'CEZES NĞNS LIÜ ES LIU ÇIÜHI' şifreli ifadenin açık hali nedir?

2. Klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar şifrelemesinde her harfi alfabede belirli sayı kadar kaydırarak şifreleme yapılır. Eğer anahtar olarak 3 seçilmişse, 'MERHABA' kelimesi şifrelenmiş haliyle neye dönüşür?

  • A) ÖĞTHDÇD

  • B) PHUKDED

  • C) JCOFVYV

  • D) ABAHREM

  • E) ÖĞTJÇDÇ

3. Klasik bir şifreleme yöntemi olan Route şifreleme ile yatay uzunluk birimi 4 seçilerek saat yönünde spiral olarak şifrelenmiş metindeki 'AİRERXXEDRANNVATÇEHEYNHİ' ifadesinin açık hali nedir? (X eksik kalan harfler yerine kullanılmıştır.

4. Şifreli metinde hangi mesaj gizli? 'MÇİRY İİNEE TNHHR VAEND ATRAE'

5. Soru ise 4. sorunun cevabı ve verilen tabloda gizli olan Atatürk'ün bir süzünü bulmak üzere düzenlenmiş.

İşte, MİT kriptoloji soruları 👇

İşte, MİT kriptoloji soruları 👇

MİT Kriptoloji Soruları Görüntüleme Ekranı

MİT Kriptoloji Soruları Görüntüleme Ekranı

Dilerseniz, sorulara link üzerinden de erişim sağlayabilirsiniz. 👇

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KRİPTOLOJİ SORULARI

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