Tesla’nın Otonom Sürüş Sistemi FSD Trafikte Kaynak Yapınca “İşin İçinde Kesin Türkler Vardır” Dedirtti

Tesla’nın sürücüsüz sistem olarak 2020’de sunduğu FSD özelliği, trafikte yol alabilme, park edebilme ve şerit değiştirebilme özellikleriyle ön plana çıkarken şaşırtmıyor da değil. Şimdilerde FSD özelliği aktifken trafikte olan bir Tesla’nın yaptığı kurnazlık sosyal medya gündeminde.
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Otonom sürüş sistemi FSD modundaki Tesla önündeki araç kuyruğunda beklemek yerine ilerlemeye başladı.
Ardından ise kaynak yaparak şeride dahil oldu. İzleyiciler o anlar için “Tesla’nın yazılımcısı kesin Türk.” şeklinde yorumlar yaptı.
İşte o anlar 👇
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