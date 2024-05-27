Görüş Bildir
Haberler
Video
Tesla’nın Otonom Sürüş Sistemi FSD Trafikte Kaynak Yapınca “İşin İçinde Kesin Türkler Vardır” Dedirtti

Tesla’nın Otonom Sürüş Sistemi FSD Trafikte Kaynak Yapınca “İşin İçinde Kesin Türkler Vardır” Dedirtti

Tesla
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 13:23

İçerik Devam Ediyor

Tesla’nın sürücüsüz sistem olarak 2020’de sunduğu FSD özelliği, trafikte yol alabilme, park edebilme ve şerit değiştirebilme özellikleriyle ön plana çıkarken şaşırtmıyor da değil. Şimdilerde FSD özelliği aktifken trafikte olan bir Tesla’nın yaptığı kurnazlık sosyal medya gündeminde.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Otonom sürüş sistemi FSD modundaki Tesla önündeki araç kuyruğunda beklemek yerine ilerlemeye başladı.

Otonom sürüş sistemi FSD modundaki Tesla önündeki araç kuyruğunda beklemek yerine ilerlemeye başladı.

Ardından ise kaynak yaparak şeride dahil oldu. İzleyiciler o anlar için “Tesla’nın yazılımcısı kesin Türk.” şeklinde yorumlar yaptı.

Ardından ise kaynak yaparak şeride dahil oldu. İzleyiciler o anlar için “Tesla’nın yazılımcısı kesin Türk.” şeklinde yorumlar yaptı.

İşte o anlar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın