Yemek Yiyerek İçerik Üretenler 2016’dan Bu Yana Yaşadıkları Değişimle Şoke Ettiler

YouTube’un popüler dönemlerinde ‘mukbang’ yani yemek yeme içerikleri hayatımıza girdi ve içerik üreticileri bu konseptle video paylaşımlarına devam ediyor. Bütün masayı fast food tarzı yiyeceklerle dolduran içerik üreticileri kısa sürede hepsini tüketerek adeta bizlere mide fesadı yaşatıyor.