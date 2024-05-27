Yemek Yiyerek İçerik Üretenler 2016’dan Bu Yana Yaşadıkları Değişimle Şoke Ettiler

YouTube’un popüler dönemlerinde ‘mukbang’ yani yemek yeme içerikleri hayatımıza girdi ve içerik üreticileri bu konseptle video paylaşımlarına devam ediyor. Bütün masayı fast food tarzı yiyeceklerle dolduran içerik üreticileri kısa sürede hepsini tüketerek adeta bizlere mide fesadı yaşatıyor.
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Bu konsept ile popüler olan iki içerik üreticisinin yıllar içerisinde sağlıksız beslenme sebebiyle aldığı kilolar ise görenleri şaşırttı.
İkilinin 2016’daki ve günümüzdeki halleri arasındaki fark inanılmazdı. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!
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