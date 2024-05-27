Fatih Altaylı Köpeklerin Uyutulması Hakkında Yeniden Konuştu: “Bunların Hepsi Batı Kahrolsun Diyenler”

Köpekler hakkındaki yeni yasa teklifine göre 30 gün içerisinde sahiplendirilemeyen sokak köpeklerinin uyutulması önerisi son günlerde ülkemizde büyük yankı uyandırdı. Barınaklarda yeterli kapasite olmadığından dolayı sunulan uyutma adı altındaki katliama tepkiler gelmeye devam ediyor.
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Fatih Altaylı da yeni yasa teklifini başından beri desteklemeyen ve tepki gösterenlerin cephesinde.
Şimdilerdeyse yeni yasa teklifini destekleyenlerin toplumun batı karşıtı olan kesiminden oluştuğunu söyledi.
Altaylı konu hakkında “Köpekler öldürülsün diyenler diğer her türlü konuda batı karşıtı. Bunların tamamı batı kahrolsun, dış güçler diyenler. Ulan batının bin tane iyi şeyi var, hiçbirini almazsın, batının nerede var garip şeyi alıyorlar." sözlerini dile getirdi.
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