Fatih Altaylı Köpeklerin Uyutulması Hakkında Yeniden Konuştu: “Bunların Hepsi Batı Kahrolsun Diyenler”

İnanalım mı Cidden? Tuğba Ekinci'den Serenay Sarıkaya ve Ahmet Kural Hakkında Ağızları Açık Bırakan İddia!

Verdiği Bir Röportajla Viral Olan Çiçekçi Kız Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina'nın Videosunda Ortaya Çıktı