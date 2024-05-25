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Öğrenciler TikTok Akımını Öğretmenleriyle Yaparak Okulun “En”lerini Seçtiler

Öğrenciler TikTok Akımını Öğretmenleriyle Yaparak Okulun “En”lerini Seçtiler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 16:50

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Akımlar mecrası TikTok her geçen gün yeni bir içerikle karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda TikTok’ta meşhur olan ‘enleri seçme’ akımını öğrenciler öğretmenleriyle yaptıkları anlarla beğenileri topladı.

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Tek tek öğretmenlerinin yanlarına giden ve o anları kayda alan öğrenciler onlara kağıt ile ne olarak seçildiklerini gösterdi.

Tek tek öğretmenlerinin yanlarına giden ve o anları kayda alan öğrenciler onlara kağıt ile ne olarak seçildiklerini gösterdi.

Ve öğretmenlerine elleriyle hazırladıkları tacı taktı. Öğrencilerin tatlı videosu izleyenlerin içini ısıttı.

Ve öğretmenlerine elleriyle hazırladıkları tacı taktı. Öğrencilerin tatlı videosu izleyenlerin içini ısıttı.

İşte o anlar 👇

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