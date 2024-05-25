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Romanya’da Dağın Zirvesindeki Kazazadeyi Kurtarmak İçin Jet Kıyafeti Kullanıldı: Olay Yerine 3 Dakikada Ulaştı

Romanya’da Dağın Zirvesindeki Kazazadeyi Kurtarmak İçin Jet Kıyafeti Kullanıldı: Olay Yerine 3 Dakikada Ulaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 14:15

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Romanya’da Trascaului Dağı’nın zirvesindeki kazazadeyi kurtarmak için tatbikat gerçekleştirildi. Kurtarma ekibi üyelerinden biri olay yerine jet motoru kıyafetiyle ulaştı.

Kaynak: TRT Haber

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Jet motoru kıyafetinde iki kolunda ikişer ve sırtında üç tane olmak üzere toplamda beş motor yer alıyordu.

Jet motoru kıyafetinde iki kolunda ikişer ve sırtında üç tane olmak üzere toplamda beş motor yer alıyordu.

Kurtarma ekibi üyesinin elleriyle kontrol ettiği jet motoru kıyafetiyle olay yerine ulaşma süresi en aza indi.

Kurtarma ekibi üyesinin elleriyle kontrol ettiği jet motoru kıyafetiyle olay yerine ulaşma süresi en aza indi.

Jet motoru kıyafeti 3 saatlik yolu 3 dakikada gitmesini sağladı.

Jet motoru kıyafeti 3 saatlik yolu 3 dakikada gitmesini sağladı.

İşte o anlar 👇

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