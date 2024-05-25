Sokakta Uyuyan Evsizin Üstünü Örtmek İsteyen Yardımsever Yaşlı Adam Soyuldu ve Darp Edildi

ABD’de yaşanan olay insaniyeti sorgulattı. Yoldan geçen yaşlı bir yardımsever evsiz bir adamı yerde uyurken görünce dayanamadı ve montunu çıkararak üstüne sermek istedi. Ancak evsiz şahıs yaşlı adamı bin pişman etti.
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Usulca evsize yaklaşıp üstünü örten adam hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Evsiz şahıs yaşlı adamı soymak istedi ve arbede yaşandı.
Bir süre evsiz şahısa karşı koymaya çalışan yaşlı adam ardından ise darp edildi.
İşte o anlar 👇
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