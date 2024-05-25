Görüş Bildir
Haberler
Video
Sokakta Uyuyan Evsizin Üstünü Örtmek İsteyen Yardımsever Yaşlı Adam Soyuldu ve Darp Edildi

Sokakta Uyuyan Evsizin Üstünü Örtmek İsteyen Yardımsever Yaşlı Adam Soyuldu ve Darp Edildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 12:04

İçerik Devam Ediyor

ABD’de yaşanan olay insaniyeti sorgulattı. Yoldan geçen yaşlı bir yardımsever evsiz bir adamı yerde uyurken görünce dayanamadı ve montunu çıkararak üstüne sermek istedi. Ancak evsiz şahıs yaşlı adamı bin pişman etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Usulca evsize yaklaşıp üstünü örten adam hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Usulca evsize yaklaşıp üstünü örten adam hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Evsiz şahıs yaşlı adamı soymak istedi ve arbede yaşandı.

Evsiz şahıs yaşlı adamı soymak istedi ve arbede yaşandı.

Bir süre evsiz şahısa karşı koymaya çalışan yaşlı adam ardından ise darp edildi.

Bir süre evsiz şahısa karşı koymaya çalışan yaşlı adam ardından ise darp edildi.

İşte o anlar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın