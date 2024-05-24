6 Şubat Hakkında Konuşan Şahısların Bencilliklerini Yüzüne Vuran Kadın: “Siz Hiç Evladınızı Kaybettiniz mi?”

Ülkemizin en acı günlerinden 6 Şubat 2023 depremi kimsenin normalleştirmeye hakkı olmadığı, hepimizin tek yürek olması gereken günlerimizdendi. Ancak şimdilerde sosyal medyada gündeme gelen bir sokak röportajı izleyenlere akıl tutulması yaşattı.
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6 Şubat için “Deprem olmuş 130 bin tane insan ölmüş, 200 bin de ölebilir normaldir.” diyen şahsın soğuk kanlılığı, normalleştirme çabası tüyler ürperticiydi.
Ardından ise diğer şahıs araya girerek “Şimdi deprem deprem diyor, kaç sene olmuş çürümüş o bina. Devlet ne yapacak ona.” sözlerini kullandı.
Hatay’dan gelen bir kadın ise “Siz hiç evladınızı kaybettiniz mi? (…) Yazıklar olsun size.” diyerek sözlerine başladı ama nafileydi.
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