6 Şubat Hakkında Konuşan Şahısların Bencilliklerini Yüzüne Vuran Kadın: “Siz Hiç Evladınızı Kaybettiniz mi?”

Ülkemizin en acı günlerinden 6 Şubat 2023 depremi kimsenin normalleştirmeye hakkı olmadığı, hepimizin tek yürek olması gereken günlerimizdendi. Ancak şimdilerde sosyal medyada gündeme gelen bir sokak röportajı izleyenlere akıl tutulması yaşattı.