Türkiye’nin En Büyük Belası Sorulan Amcanın Sadece Kendisinin Söyleyebildiği Cevabı: “4 Y Grubu”

Sokak röportajları sosyal medyanın en sevilen içeriklerinden. Vatandaşların bir yandan seslerini duyurdukları bir yandan da düşüncelerine destekçi buldukları bu içerikler hepimizin keşfetinde. Şimdilerdeyse bir amcanın verdiği röportaj gündemde. İzlerken Türkçenizi ve diksiyonunuzu sorgulayacağınız videoya gelin birlikte bakalım.