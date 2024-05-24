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Türkiye’nin En Büyük Belası Sorulan Amcanın Sadece Kendisinin Söyleyebildiği Cevabı: “4 Y Grubu”

Türkiye’nin En Büyük Belası Sorulan Amcanın Sadece Kendisinin Söyleyebildiği Cevabı: “4 Y Grubu”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 17:20

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Sokak röportajları sosyal medyanın en sevilen içeriklerinden. Vatandaşların bir yandan seslerini duyurdukları bir yandan da düşüncelerine destekçi buldukları bu içerikler hepimizin keşfetinde. Şimdilerdeyse bir amcanın verdiği röportaj gündemde. İzlerken Türkçenizi ve diksiyonunuzu sorgulayacağınız videoya gelin birlikte bakalım.

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“Türkiye’nin en büyük belası nedir?” sorusu için vatandaşlara mikrofon uzatan ‘Gündem Kapısı’ muhabiri hiç beklemediği bir cevap alınca kahkahalarını tutamadı.

“Türkiye’nin en büyük belası nedir?” sorusu için vatandaşlara mikrofon uzatan ‘Gündem Kapısı’ muhabiri hiç beklemediği bir cevap alınca kahkahalarını tutamadı.

Amca cevap olarak “4 Y grubu, yani yalamaktan yalamalaşmış y*vşak yalakalar. Bunlar her meslek grubunda var ama en çok basındalar.” sözlerini kullanmıştı.

Amca cevap olarak “4 Y grubu, yani yalamaktan yalamalaşmış y*vşak yalakalar. Bunlar her meslek grubunda var ama en çok basındalar.” sözlerini kullanmıştı.

Kimsenin amca gibi tekte söyleyemediği bu tamlama için izleyicilerden “Dayım yeni bir atasözü hediye etmiş ülkeye.” tarzında yorumlar geldi.

Kimsenin amca gibi tekte söyleyemediği bu tamlama için izleyicilerden “Dayım yeni bir atasözü hediye etmiş ülkeye.” tarzında yorumlar geldi.

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Turgut Güler

Doğru söylüyon amca ama bi gün devran döndüğünde bunları aradığın zaman "aradığınız kişi şu an yavşama alanı dışında" diye bi anons duyabilirsin