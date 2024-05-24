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Yaya Geçidinde Yol Vermedi: Turist Karşıdan Karşıya Geçerken Kamyon Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

Yaya Geçidinde Yol Vermedi: Turist Karşıdan Karşıya Geçerken Kamyon Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 16:03

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Antalya’da Side Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda yaşanan olayda 69 yaşındaki Dorıs Fahrtmann, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek istedi. Minibüs yayaya yol verirken kamyon durmadı ve kadına çarptı.

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Yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın kaza sonrası hastaneye sevk edildi ancak hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın kaza sonrası hastaneye sevk edildi ancak hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kamyon sürücüsü ise Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kamyon sürücüsü ise Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşte o anlar 👇

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birchbjork

Yazık kadın kendi ülkesindeki gibi yaya geçidine çıkınca arabalar yol veriyor zannetti herhalde

Mesut Mutlu Bahtiyar

Bunlar insan değil, Türkiye'nin her yerinde bunlar böyle, insanlıktan nasibini almamış hafriyat kamyon sürücüleri, iki kuruş para için ne kural ne insanlık..... Devamını Gör

Leyla saltık

yaya geçidinde yavaşlayip kontrollü gecsene şoför terbiyesizi yaziklar olsun önüne baksana..turiste kendini Avrupa'daki ülkesinde gibi sanmış herhalde.. bura... Devamını Gör