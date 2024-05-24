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Siz Hangisini Kullanıyorsunuz: Plastik Kesme Tahtası mı Yoksa Ahşap Kesme Tahtası mı Daha Sağlıklı?

Siz Hangisini Kullanıyorsunuz: Plastik Kesme Tahtası mı Yoksa Ahşap Kesme Tahtası mı Daha Sağlıklı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 15:35

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Son yıllarda plastiği hayatımızdan çıkarabilmek adına birçok değişiklik tavsiyesi yapılıyor. Artık mutfaklarda plastik ürünler yerini ahşap ya da cam ürünlere bıraktı. Peki ya siz özellikle mutfakta plastik kullanımının ne zararlara sahip olduğunu biliyor musunuz? Gelin detayları birlikte öğrenelim.

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Kesme tahtası mutfağın olmazsa olmaz parçalarından ve neredeyse her yemeğin ilk yardımcılarından.

Kesme tahtası mutfağın olmazsa olmaz parçalarından ve neredeyse her yemeğin ilk yardımcılarından.

Bu sebeple kesme tahtanınızın plastik olması aslında büyük bir yanlış. Çünkü doğrama eyleminde meydana gelen plastiklerin yemeklerinize karışma ihtimali çok yüksek.

Bu sebeple kesme tahtanınızın plastik olması aslında büyük bir yanlış. Çünkü doğrama eyleminde meydana gelen plastiklerin yemeklerinize karışma ihtimali çok yüksek.

Siz de plastik kullanımınızı azaltmaktan yanaysanız ilk adımı sağlınız için de ahşap kesme tahtası kullanmaktan yana atabilirsiniz.

Siz de plastik kullanımınızı azaltmaktan yanaysanız ilk adımı sağlınız için de ahşap kesme tahtası kullanmaktan yana atabilirsiniz.

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