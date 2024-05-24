Kent Lokantasında Yemek Yiyen Bir Öğrenci: “Artık Yemekten Kısıyoruz, Sadece Karnımızı Doyurmaya Çalışıyoruz”

İzmir Buca Kent Lokantası’nda yapılan bir röportaj sosyal medyada gündem oldu. Bir öğrenci ekonomi sebebiyle yaşadığı zorlukları ve hayatındaki değişimleri dile getirdi. Ev arkadaşıyla birlikte kirada yaşadığını anlatan genç ailesinin desteğiyle hayatını idame ettirdiğini söyledi.