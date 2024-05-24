Kent Lokantasında Yemek Yiyen Bir Öğrenci: “Artık Yemekten Kısıyoruz, Sadece Karnımızı Doyurmaya Çalışıyoruz”

İzmir Buca Kent Lokantası’nda yapılan bir röportaj sosyal medyada gündem oldu. Bir öğrenci ekonomi sebebiyle yaşadığı zorlukları ve hayatındaki değişimleri dile getirdi. Ev arkadaşıyla birlikte kirada yaşadığını anlatan genç ailesinin desteğiyle hayatını idame ettirdiğini söyledi.
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Genç ardından ise “Her şeyi çok sıkarak hayatta kalmaya çalışıyoruz, giderek zorlaşıyor.” ifadelerini kullandı.
Ve eskiden üç öğün yemek yediğini ancak ekonomik sebeplerden dolayı artık iki öğüne düşürdüğünü dile getirdi.
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Kusura bakma çocuğum,afgo suri yamyam arap bilmemne kırkiki türlü paraziti beslemekten,yarınlarımız geleceğimiz olan sizlere bakamıyoruz,Allah sorsun....