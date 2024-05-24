Böylesini İlk Kez Göreceksiniz! Pakistan’da Sokakta Hizmet Veren Dişçiden Görüntüler

Pakistan ve Hindistan bizim kültürümüzden çok başka bir kültüre sahip olduğu için oradan paylaşılan görüntüler sık sık gündem oluyor. İnsanlar artık bu iki ülkeyi kültür benzerliklerinden dolayı ayırt edemez oldu. Ancak hijyen konusundaki tutumları, sokaklara sığdırdıkları ve daha nicesiyle pek de bize hitap etmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şimdilerde ise Pakistan’da sokakta hizmet veren bir dişçi viral olmuş durumda.
Özellikle sağlıkla alakalı bir durum söz konusu olduğunda hijyene ekstra özen gösterilirken bu görüntüler sizi şoke edecek.
O dişlerin seçildiği masa, dişler, uygulama şekli… Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir an.
O yüzden buyurun detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın