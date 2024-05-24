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Üniversite Öğrencilerinin Dudak Uçuklatan Maaş Beklentilerini Tiye Aldılar

Üniversite Öğrencilerinin Dudak Uçuklatan Maaş Beklentilerini Tiye Aldılar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 11:34

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Son zamanlarda üniversitelerde yapılan amatör röportajlarda öğrencilere maaş beklentileri soruluyor. Adeta akım haline gelen bu yeni video içeriği sık sık sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Ancak hepsinde dikkat çeken bir durum oluyor o da bazı öğrencilerin yüksek maaş beklentileri.

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İzleyiciler ise bu maaş beklentilerini başlangıç aşamasında olası göremediği için yorumlarda buluşuyor.

İzleyiciler ise bu maaş beklentilerini başlangıç aşamasında olası göremediği için yorumlarda buluşuyor.

Şimdilerdeyse içerik üreticisi bir grup arkadaş bu videolara bir parodi çekti.

Şimdilerdeyse içerik üreticisi bir grup arkadaş bu videolara bir parodi çekti.

Aynı konsepti sürdüren ekip izleyicileri güldürmeyi başardı.

Aynı konsepti sürdüren ekip izleyicileri güldürmeyi başardı.

İşte detaylar 👇

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