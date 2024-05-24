Üniversite Öğrencilerinin Dudak Uçuklatan Maaş Beklentilerini Tiye Aldılar

Son zamanlarda üniversitelerde yapılan amatör röportajlarda öğrencilere maaş beklentileri soruluyor. Adeta akım haline gelen bu yeni video içeriği sık sık sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Ancak hepsinde dikkat çeken bir durum oluyor o da bazı öğrencilerin yüksek maaş beklentileri.