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Kayseri’de Türkiye Haritasını Andıran Şimşek Etkileyici Anlara Vesile Oldu

Kayseri’de Türkiye Haritasını Andıran Şimşek Etkileyici Anlara Vesile Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 10:18

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Son haftalarda ülkemizin dört bir yanında etkili olan yağışlar sürmeye devam ediyor. Dün gece Kayseri’yi etkisi altına alan olumsuz hava koşullarında benzersiz bir an yaşandı. Kayda geçen anlar izleyicileri büyüledi.

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Gece saatlerinde etkili olan yağışta tüm gökyünüzü aydınlatan bir şimşek çaktı.

Gece saatlerinde etkili olan yağışta tüm gökyünüzü aydınlatan bir şimşek çaktı.

Şimşeğin görsel olarak Türkiye haritasını andırdığı anlar anbean kaydedildi.

Şimşeğin görsel olarak Türkiye haritasını andırdığı anlar anbean kaydedildi.

İşte o anlar 👇

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garibann

trakya avrupaya dahil olmuş

Anthony Hopkins

Türkiye'nin iki hörgücü varmış

Demirel can

as bayrakları as !!! amk her şeye bir anlam yükleyin