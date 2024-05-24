Kayseri’de Türkiye Haritasını Andıran Şimşek Etkileyici Anlara Vesile Oldu

Son haftalarda ülkemizin dört bir yanında etkili olan yağışlar sürmeye devam ediyor. Dün gece Kayseri’yi etkisi altına alan olumsuz hava koşullarında benzersiz bir an yaşandı. Kayda geçen anlar izleyicileri büyüledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gece saatlerinde etkili olan yağışta tüm gökyünüzü aydınlatan bir şimşek çaktı.
Şimşeğin görsel olarak Türkiye haritasını andırdığı anlar anbean kaydedildi.
İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
trakya avrupaya dahil olmuş
Türkiye'nin iki hörgücü varmış
as bayrakları as !!! amk her şeye bir anlam yükleyin