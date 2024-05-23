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Alanya’ya Tatile Gelen Turistler Bir Gecede Harcadıklarıyla Türkiye’nin Pahalılığına İsyan Etti

Alanya’ya Tatile Gelen Turistler Bir Gecede Harcadıklarıyla Türkiye’nin Pahalılığına İsyan Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 23:48

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Turizmin gözde noktalarından Antalya’nın Alanya ilçesine tatile gelen bir çift turist Türkiye’nin pahalı olduğuna dair yaptıkları bir video paylaşımıyla gündem oldu. Çift bir gecede harcadıkları meblaya isyan ettiği anları kayda aldı.

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Çift, Türkiye’nin kendileri için eskisi kadar ucuz olmadığını ifade etti.

Çift, Türkiye’nin kendileri için eskisi kadar ucuz olmadığını ifade etti.

Bir gecede 400 pound, yani 16.350 TL harcayan çift bu duruma isyanını dile getirdi.

Bir gecede 400 pound, yani 16.350 TL harcayan çift bu duruma isyanını dile getirdi.

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dogruyadogru

malesef ülke allaha emanet bakalım bu gidişle sonumuz ne olacak görecegiz artık

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