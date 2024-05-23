Beşiktaş’a Ziraat Türkiye Kupası’nı Kazandıran Golün Sevincinin Yaşandığı Anlar

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında gerçekleşen Türkiye Kupası final maçının galibi 3-2 skorla Beşiktaş oldu. Şampiyonluk golünün atıldığı dakikalarda taraftarların ve oyuncuların sevinci anbean kaydedildi.
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Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçta Beşiktaş rakibini 3-2 skorla mağlup etti.
Takımı şampiyon eden golün atıldığı dakikalarda yaşanan gurur ve sevinç anları kameralara yansıdı.
İşte o anlar 👇
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