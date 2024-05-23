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Beşiktaş’a Ziraat Türkiye Kupası’nı Kazandıran Golün Sevincinin Yaşandığı Anlar

Beşiktaş’a Ziraat Türkiye Kupası’nı Kazandıran Golün Sevincinin Yaşandığı Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 23:25

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Beşiktaş ile Trabzonspor arasında gerçekleşen Türkiye Kupası final maçının galibi 3-2 skorla Beşiktaş oldu. Şampiyonluk golünün atıldığı dakikalarda taraftarların ve oyuncuların sevinci anbean kaydedildi.

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Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçta Beşiktaş rakibini 3-2 skorla mağlup etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçta Beşiktaş rakibini 3-2 skorla mağlup etti.

Takımı şampiyon eden golün atıldığı dakikalarda yaşanan gurur ve sevinç anları kameralara yansıdı.

Takımı şampiyon eden golün atıldığı dakikalarda yaşanan gurur ve sevinç anları kameralara yansıdı.

İşte o anlar 👇

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