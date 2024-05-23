Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a Basın Toplantısında Yanıt: “Fenerbahçe’yi Şampiyon Yapmayacak Güç Kendisi!”

Bugün düzenlenen adaylık tanıtım toplantısında Ali Koç basın toplantısı gerçekleştirdi. Aziz Yıldırım’ın “Seni kim şampiyon yapmıyor, bana isim ver” sözlerine Ali Koç’un yanıtı gündem oldu.
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Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım’ın şampiyonluk konusunda söylediklerine hedef olarak Aziz Yıldırım’ın kendisini gösterdi.
Ali Koç, “Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçlerin kim olduğunu merak ediyorsa aynaya baksın, bir tanesi de kendisi!” ifadelerini kullandı.
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