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Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a Basın Toplantısında Yanıt: “Fenerbahçe’yi Şampiyon Yapmayacak Güç Kendisi!”

Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a Basın Toplantısında Yanıt: “Fenerbahçe’yi Şampiyon Yapmayacak Güç Kendisi!”

Aziz Yıldırım Ali Koç
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 19:07

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Bugün düzenlenen adaylık tanıtım toplantısında Ali Koç basın toplantısı gerçekleştirdi. Aziz Yıldırım’ın “Seni kim şampiyon yapmıyor, bana isim ver” sözlerine Ali Koç’un yanıtı gündem oldu.

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Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım’ın şampiyonluk konusunda söylediklerine hedef olarak Aziz Yıldırım’ın kendisini gösterdi.

Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım’ın şampiyonluk konusunda söylediklerine hedef olarak Aziz Yıldırım’ın kendisini gösterdi.

Ali Koç, “Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçlerin kim olduğunu merak ediyorsa aynaya baksın, bir tanesi de kendisi!” ifadelerini kullandı.

Ali Koç, “Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçlerin kim olduğunu merak ediyorsa aynaya baksın, bir tanesi de kendisi!” ifadelerini kullandı.

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