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Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Final Four Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Final Four Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
23.05.2024 - 16:00

Turkish Airlines Euroleague'de ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Beko, Final Four'da final için Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, dev organizasyonda ikinci şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkacak.

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Fenerbahçe Beko, beş yıl aradan sonra Avrupa'nın kulüp bazındaki en büyük organizasyonunda sahne alıyor.

Fenerbahçe Beko, beş yıl aradan sonra Avrupa'nın kulüp bazındaki en büyük organizasyonunda sahne alıyor.

Kupayı ikinci kez kazanmak için sahaya çıkacak olan temsilcimiz Final Four'da başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor.

Kupayı ikinci kez kazanmak için sahaya çıkacak olan temsilcimiz Final Four'da başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor.

Mücadeleyi kazanan takımın finale çıkacağı eşleşme, 24 Mayıs Cuma günü Berlin'deki Uber Arena'da oynanacak. TSİ 19'da başlayacak heyecan S SPORT ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

Mücadeleyi kazanan takımın finale çıkacağı eşleşme, 24 Mayıs Cuma günü Berlin'deki Uber Arena'da oynanacak. TSİ 19'da başlayacak heyecan S SPORT ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

S SPORT Frekans 2024 Güncel

S SPORT Frekans 2024 Güncel

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

  • TP11-Frekans: 12188 MHz.

  • Polarizasyon: Vertical (dikey)

  • DVB-S2-8PSK

  • Symbole rate: 27500 ksym/s

  • FEC:5/6

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