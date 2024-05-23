Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Final Four Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Final Four Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Turkish Airlines Euroleague'de ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Beko, Final Four'da final için Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, dev organizasyonda ikinci şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkacak.
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Fenerbahçe Beko, beş yıl aradan sonra Avrupa'nın kulüp bazındaki en büyük organizasyonunda sahne alıyor.
Kupayı ikinci kez kazanmak için sahaya çıkacak olan temsilcimiz Final Four'da başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi kazanan takımın finale çıkacağı eşleşme, 24 Mayıs Cuma günü Berlin'deki Uber Arena'da oynanacak. TSİ 19'da başlayacak heyecan S SPORT ekranlarından şifresiz yayınlanacak.
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