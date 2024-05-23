Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Final Four Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Turkish Airlines Euroleague'de ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Beko, Final Four'da final için Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, dev organizasyonda ikinci şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkacak.