Dünyaca Ünlü Teknik Direktör Pep Guardiola'dan Arda Güler Açıklaması: "Durdurulamaz"
Dünyaca Ünlü Teknik Direktör Pep Guardiola'dan Arda Güler Açıklaması: "Durdurulamaz"
Milli futbolcumuz Arda Güler, dünyanın en ünlü hocalarından Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'yı da kendine hayran bırakmayı başardı.
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Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle giden Arda Güler, geçirdiği sakatlıklar ve kötü günleri atlatarak tüm dikkatleri üzerine çekmeye başladı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin son haftalarda kendisine şans vermesiyle birlikte gol ve asistler yapan milli yıldızımız ilgi odağı oldu.
Dünyayı kendine hayran bırakan Arda Güler için, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'dan övgü dolu açıklamalar geldi.
Defensa Central'in haberine göre Guardiola, "Madrid onu sık sık oynatırsa bu çocuk durdurulamaz! Arda Güler çok iyi" ifadelerini kullandı.
Villarreal karşılaşmasını izleyen Fransız yıldız Kylian Mbappe de bu hafta Arda Güler için şunları söylemişti: "Bu çocukta özel bir şey var. Onu oynarken gördüğümde beni kendine hayran bıraktı..."
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