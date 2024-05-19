Real Madrid Forması Giyen Milli Futbolcumuz Villarreal Deplasmanında İki Golle Yıldızlaştı!
Real Madrid Forması Giyen Milli Futbolcumuz Villarreal Deplasmanında İki Golle Yıldızlaştı!
Villarreal deplasmanında 11'de başlayan 19 yaşındaki milli futbolcumuz Arda Güler, 14. dakikada Real Madrid'i 1-0 öne geçirmişti. Genç yetenek, 45+2'de yine ağları buldu.
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İspanya LaLiga'nın 37. haftasında Villarreal, sahasında Real Madrid'i konuk etti.
Şampiyonluğunu ilan eden Madrid devinde forma giyen milli yıldızımız Arda Güler ilk 11'de başladığı karşılaşmada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
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