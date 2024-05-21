18 Yaşındaki Sıla Nur Yorulmaz, 2.8 Milyonluk Bursla Harvard Üniversitesini Kazandı!
18 Yaşındaki Sıla Nur Yorulmaz, 2.8 Milyonluk Bursla Harvard Üniversitesini Kazandı!
İstanbul Üsküdar Amerikan Lisesi (UAA) son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Sıla Nur Yorulmaz, gurur veren bir başarıya imzasını koydu.
Sıla, Harvard'tan yıllık 88 bin dolarlık (2 milyon 816 bin Türk lirası) tam burslu erken kabul aldı.
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Amerika'dan bir fizik profesörüyle kuantum kaos üzerine araştırma yapıp makale yazan, çok amaçlı insansız hava aracı tasarımı ve karbondioksit emilimini maksimize eden filtre üzerine çalışma yapan Sıla Nur Yorulmaz'a, Harvard Üniversitesi'nden davet geldi.
12.8 milyon liralık tam bursla Harvard Üniversitesi Fizik Bölümü’nü kazanan Sıla, Harvard Üniversitesi’nden akademik burs alan Türkiye'deki 6 öğrenciden biri oldu.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Sıla ile birlikte fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, "Kendisi ile tanışmak, sohbet etmek beni çok mutlu etti. Bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyor ve onu yanaklarından öpüyorum" notunu düştü.
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