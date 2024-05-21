18 Yaşındaki Sıla Nur Yorulmaz, 2.8 Milyonluk Bursla Harvard Üniversitesini Kazandı!

Sabah Gazetesi'ne konuşan Sıla ise şu ifadeleri kullandı:

'Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlara kıyasla belirli problemleri çok daha hızlı çözebiliyorlar. Kuantumun potansiyelini insanların hayat kalitesini artırabilecek şekilde kullanabilmek istiyorum. Mezun olduktan sonra da kuantum bilgisayarların hardware ve software'i üzerine araştırmalarda yer almayı düşünüyorum.'

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