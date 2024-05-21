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İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt: "Şaraba Nasıl Bağladı Anlamadım"

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt: "Şaraba Nasıl Bağladı Anlamadım"

Recep Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.05.2024 - 16:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma Gezisi eleştirisine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi: 'Sayın Cumhurbaşkanı 2027  Avrupa Oyunlarını, İtalya'yı, Roma'yı şaraba nasıl bağladı onu anlamadım.'

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İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da gerçekleştirilecek 2027 Avrupa Oyunları’nın imza töreni için kalabalık bir gazeteci grubu ile Roma’ya yaptığı ziyaret, tepkilere neden olmuştu.

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da gerçekleştirilecek 2027 Avrupa Oyunları’nın imza töreni için kalabalık bir gazeteci grubu ile Roma’ya yaptığı ziyaret, tepkilere neden olmuştu.

Tepkilerin merkezine gazetecilerin Roma ziyaretinde masraflarının belediye tarafından ödenmesi oturmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrasında İmamoğlu'nun gazetecilerle birlikte katıldığı Roma gezisine şöyle tepki göstermişti: 👇

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrasında İmamoğlu'nun gazetecilerle birlikte katıldığı Roma gezisine şöyle tepki göstermişti: 👇

'Kimse kusura bakmasın, belediyelerin görevi, kamusal alanda içkiyi özendirici işler yapmak, gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil, insanları alkol belasından uzak tutmaya çalışmak olmalıdır. Biz bunların hiçbirini masum adımlar olarak değerlendirmiyoruz.' 

İmamoğlu, Erdoğan'ın eleştirilerine bugün "Yaklaşık 5 yıllık görev süreci içerisinde ilk kez yurt dışındaki bir organizasyona İBB'nin bütçesinde gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bundan daha doğal bir şey yok." sözleriyle yanıt verdi.

İmamoğlu, Erdoğan'ın eleştirilerine bugün "Yaklaşık 5 yıllık görev süreci içerisinde ilk kez yurt dışındaki bir organizasyona İBB'nin bütçesinde gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bundan daha doğal bir şey yok." sözleriyle yanıt verdi.

İmamoğlu şöyle devam etti: 

'Etik kurallar üzerinden eleştirileri dinliyoruz. Bir eksiğimiz varsa bakarız, bir sonrakinde yapmayız.

Sayın Cumhurbaşkanı 2027  Avrupa Oyunlarını, İtalya'yı, Roma'yı şaraba nasıl bağladı onu anlamadım.

Ama muhtemelen kendisine  bilgi veren kim ise İtalya ve Roma deyince aklına şarap geliyor tahmin ediyorum. Ya da akşamdan kalmaydı diyebiliriz. Neyse... Ekonomiyle uğraşsın.'

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