İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt: "Şaraba Nasıl Bağladı Anlamadım"
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt: "Şaraba Nasıl Bağladı Anlamadım"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma Gezisi eleştirisine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi: 'Sayın Cumhurbaşkanı 2027 Avrupa Oyunlarını, İtalya'yı, Roma'yı şaraba nasıl bağladı onu anlamadım.'
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İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da gerçekleştirilecek 2027 Avrupa Oyunları’nın imza töreni için kalabalık bir gazeteci grubu ile Roma’ya yaptığı ziyaret, tepkilere neden olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrasında İmamoğlu'nun gazetecilerle birlikte katıldığı Roma gezisine şöyle tepki göstermişti: 👇
İmamoğlu, Erdoğan'ın eleştirilerine bugün "Yaklaşık 5 yıllık görev süreci içerisinde ilk kez yurt dışındaki bir organizasyona İBB'nin bütçesinde gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bundan daha doğal bir şey yok." sözleriyle yanıt verdi.
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