İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt: "Şaraba Nasıl Bağladı Anlamadım"

İmamoğlu şöyle devam etti:

'Etik kurallar üzerinden eleştirileri dinliyoruz. Bir eksiğimiz varsa bakarız, bir sonrakinde yapmayız.

Sayın Cumhurbaşkanı 2027 Avrupa Oyunlarını, İtalya'yı, Roma'yı şaraba nasıl bağladı onu anlamadım.

Ama muhtemelen kendisine bilgi veren kim ise İtalya ve Roma deyince aklına şarap geliyor tahmin ediyorum. Ya da akşamdan kalmaydı diyebiliriz. Neyse... Ekonomiyle uğraşsın.'