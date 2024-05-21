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Tasarruf Tedbiri: Tiyatro Kapatıldı, Oyuncular Çay Ocağı, Nikah Salonunda Görevlendirildi!

Tasarruf Tedbiri: Tiyatro Kapatıldı, Oyuncular Çay Ocağı, Nikah Salonunda Görevlendirildi!

Tasarruf Tedbiri
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.05.2024 - 15:49

Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun tasarruf tedbirleri kapsamında kapatıldığı, oyuncuların ise nikah salonu, çay ocağı, park ve bahçeler gibi belediyenin farklı birimlerinde görevlendirildiği iddia edildi. 

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CHP’li Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından kurulan Tarsus Şehir Tiyatrosu faaliyetleri, yeni CHP’li Belediye Başkanı Ali Boltaç tarafından 1 Nisan itibarıyla durduruldu.

CHP’li Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından kurulan Tarsus Şehir Tiyatrosu faaliyetleri, yeni CHP’li Belediye Başkanı Ali Boltaç tarafından 1 Nisan itibarıyla durduruldu.

BirGün'den Işıl Çalışkan'ın aktardığına göre, tiyatro oyunlarının çalışmaları ve ücretsiz tüm kurslara son verildi. 20 Mayıs itibarıyla ise genel sanat yönetmeni dahil olmak üzere tiyatrocular ve emekçiler belediyenin farklı birimlerinde görevlendirildi.

BirGün'den Işıl Çalışkan'ın aktardığına göre, tiyatro oyunlarının çalışmaları ve ücretsiz tüm kurslara son verildi. 20 Mayıs itibarıyla ise genel sanat yönetmeni dahil olmak üzere tiyatrocular ve emekçiler belediyenin farklı birimlerinde görevlendirildi.

Kaynak

Tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Veterinerlik Müdürlüğü Köpek Bakım ve Islah Evi’ne gönderildi. Oyuncular ise çay ocağı, yazı işleri, nikah salonu, kadın sığınma evi, basın yayın ve halkla ilişkiler, sağlık hizmetleri kütüphane birimlerine görevlendirildi.

Tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Veterinerlik Müdürlüğü Köpek Bakım ve Islah Evi’ne gönderildi. Oyuncular ise çay ocağı, yazı işleri, nikah salonu, kadın sığınma evi, basın yayın ve halkla ilişkiler, sağlık hizmetleri kütüphane birimlerine görevlendirildi.

Sürece dair tiyatro personeline hiçbir gerekçe gösterilmediği ve Başkan Boltaç ile tiyatronun akıbetine dair görüşme taleplerine dönülmediği öğrenildi.

Tiyatronun faaliyetlerini durdurma kararı için 'tasarruf tedbirleri' ve 'bütçe krizi' gerekçe olarak gösterildiği konuşuluyor.

Tiyatronun faaliyetlerini durdurma kararı için 'tasarruf tedbirleri' ve 'bütçe krizi' gerekçe olarak gösterildiği konuşuluyor.

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