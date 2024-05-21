Tasarruf Tedbiri: Tiyatro Kapatıldı, Oyuncular Çay Ocağı, Nikah Salonunda Görevlendirildi!
Tasarruf Tedbiri: Tiyatro Kapatıldı, Oyuncular Çay Ocağı, Nikah Salonunda Görevlendirildi!
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CHP’li Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından kurulan Tarsus Şehir Tiyatrosu faaliyetleri, yeni CHP’li Belediye Başkanı Ali Boltaç tarafından 1 Nisan itibarıyla durduruldu.
BirGün'den Işıl Çalışkan'ın aktardığına göre, tiyatro oyunlarının çalışmaları ve ücretsiz tüm kurslara son verildi. 20 Mayıs itibarıyla ise genel sanat yönetmeni dahil olmak üzere tiyatrocular ve emekçiler belediyenin farklı birimlerinde görevlendirildi.
Tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Veterinerlik Müdürlüğü Köpek Bakım ve Islah Evi’ne gönderildi. Oyuncular ise çay ocağı, yazı işleri, nikah salonu, kadın sığınma evi, basın yayın ve halkla ilişkiler, sağlık hizmetleri kütüphane birimlerine görevlendirildi.
Tiyatronun faaliyetlerini durdurma kararı için 'tasarruf tedbirleri' ve 'bütçe krizi' gerekçe olarak gösterildiği konuşuluyor.
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