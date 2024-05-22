LaLiga Tarihine Geçti! Real Madrid Formasıyla İspanya'da Harikalar Yaratan Arda Güler'den Muhteşem Başarı
LaLiga Tarihine Geçti! Real Madrid Formasıyla İspanya'da Harikalar Yaratan Arda Güler'den Muhteşem Başarı
İspanya LaLiga'da son haftalara damga vuran, Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, adını lig tarihine altın harflerle yazdırdı. 19 yaşındaki yıldız, attığı gollerle şimdiden birçok efsane ismin önüne geçti.
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Real Madrid, ligin 37. haftasında Villarreal'e konuk olmuştu. Eflatun-beyazlılar, sahadan 4-4'lük beraberlikle ayrılmıştı.
Milli futbolcumuz Arda Güler, takımının iki golüne imza atmıştı.
Bu performansıyla LaLiga'daki gol sayısını 6'ya çıkaran Arda Güler, Real Madrid tarihinde en az sürede en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti.
Yaşadığı sakatlıkların ardından sahaya çok güçlü dönen 19 yaşındaki oyuncu, 373 dakikada 6 gol atarak bu başarıya 436 dakikada ulaşan Cristiano Ronaldo, 605 dakikada ulaşan Ronaldo Nazario, 749 dakikada ulaşan Raul ve 780 dakikada 6 gol atan Lionel Messi gibi isimleri geride bıraktı.
Bu sezon sadece 4 kez ilk 11'de kendine yer bulabilen genç yetenek, 63 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi.
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Arda Güler, iki gol daha atması halinde 4 sezon Real Madrid forması giyen ve sadece 7 golü bulunan Eden Hazard'ı geçecek.
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