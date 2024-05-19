Fenerbahçe Yönetimi ve Futbolcular Maç Sonunda Galibiyeti Sahada Kutlamak İstedi Ortalık Karıştı!
Fenerbahçe Yönetimi ve Futbolcular Maç Sonunda Galibiyeti Sahada Kutlamak İstedi Ortalık Karıştı!
Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, 1-0'lık Galatasaray galibiyeti sonrası RAMS Park'a geldi. Tüm takım ve yönetim kurulu üyeleri, sahada galibiyeti kutladı. Kutlamalar sırasında kavga çıktı!
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Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıması için mutlak galibiyet gereken maçta Galatasaray'ı deplasmanda 1-0'la geçti.
Maçın bitiş düdüğüyle sarı-lacivertli futbolcular, büyük sevinç yaşadı.
Soyunma odasına gidildikten sonra Fenerbahçeli futbolcular, sahaya döndü ve Galatasaray'ın sahasının ortasında bayrak açtı.
Daha sonra Ali Koç ve yönetiminin sahaya gelmesiyle ortalık bir anda karıştı. Galatasaray'ın stadyum ışıklarını kapattığı ifade edildi.
Saha içindeki kavgaya dönüşen tartışmada Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, stat müdürü ve yetkililer ile Başkan Dursun Özbek'in şoförünün darbe aldığı görüldü. (DHA)
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