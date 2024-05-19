Derbi Galibiyeti Sonrası Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mauro Icardi Göndermesi
Derbi Galibiyeti Sonrası Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mauro Icardi Göndermesi
Süper Lig'de sezonun maçından Fenerbahçe galibiyetle ayrıldı. İsmail Kartal ve öğrencileri, Galatasaray deplasmanından üç puanla döndü ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Zaferin ardından sarı-lacivertli kulüpten '19.05 HEDİYESİ ' başlıklı bir video paylaşıldı.
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
22. dakikada Djiku'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Kanarya, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golü ile 1-0 öne geçti.
Kalan dakikalarda da skoru korumayı bilen sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanı kayıpsız geçti ve puanını 96'ya yükseltti. Galatasaray ile olan puan farkı da böylelikle üçe indi.
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ha bu kale, bu da direği demiş
yok ya o sarıldığı direk degilmi ki.🤪😂🤪👍
😂😂😂😂 kale direğini sok demişler lan