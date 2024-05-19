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Derbi Galibiyeti Sonrası Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mauro Icardi Göndermesi

Derbi Galibiyeti Sonrası Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mauro Icardi Göndermesi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
19.05.2024 - 22:13

Süper Lig'de sezonun maçından Fenerbahçe galibiyetle ayrıldı. İsmail Kartal ve öğrencileri, Galatasaray deplasmanından üç puanla döndü ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Zaferin ardından sarı-lacivertli kulüpten '19.05 HEDİYESİ ' başlıklı bir video paylaşıldı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

22. dakikada Djiku'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Kanarya, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golü ile 1-0 öne geçti.

22. dakikada Djiku'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Kanarya, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golü ile 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda da skoru korumayı bilen sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanı kayıpsız geçti ve puanını 96'ya yükseltti. Galatasaray ile olan puan farkı da böylelikle üçe indi.

Kalan dakikalarda da skoru korumayı bilen sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanı kayıpsız geçti ve puanını 96'ya yükseltti. Galatasaray ile olan puan farkı da böylelikle üçe indi.
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Zaferin ardından sarı-lacivertli kulüp, Icardi'ye göndermede bulundu. Icardi, ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta direğe çarpıp kısa süreli sakatlık yaşamıştı.

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mike realrice

ha bu kale, bu da direği demiş

Kerem Senol

yok ya o sarıldığı direk degilmi ki.🤪😂🤪👍

kenan öz

😂😂😂😂 kale direğini sok demişler lan