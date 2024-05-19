Derbi Galibiyeti Sonrası Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mauro Icardi Göndermesi

Süper Lig'de sezonun maçından Fenerbahçe galibiyetle ayrıldı. İsmail Kartal ve öğrencileri, Galatasaray deplasmanından üç puanla döndü ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Zaferin ardından sarı-lacivertli kulüpten '19.05 HEDİYESİ ' başlıklı bir video paylaşıldı.