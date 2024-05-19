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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a Yönelik Flaş Sözler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a Yönelik Flaş Sözler!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
19.05.2024 - 22:42

Fenerbahçe, kendi adına ligin en zor maçında Galatasaray'ı 10 kişi kalmasına rağmen mağlup etti. 81 dakika eksik oynayarak gelen 1-0'lık galibiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertli kulübün teknik direktör arayışlarına sitem etti.

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Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanından üç puanla döndü.

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanından üç puanla döndü.
media.fenerbahce.org

Üç puan, 71'de Çağlar Söyüncü'den geldi. Sarı-lacivertliler, puanını 96 yaparak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürdü.

Üç puan, 71'de Çağlar Söyüncü'den geldi. Sarı-lacivertliler, puanını 96 yaparak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürdü.
media.fenerbahce.org

Teknik Direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
media.fenerbahce.org

Kartal, şunları söyledi. 👇

Kartal, şunları söyledi. 👇
media.fenerbahce.org

'İyi hazırlandık. 11 kişi de olsak, 10 kişi de kalsak takım isteklerimi harfiyen yerine getirdi. 10 kişi kaldıktan sonra yine oyun ortada geçti. Mahrum oynamadık. İkinci yarı öncesi takıma 'İki kişilik oynayacaksınız, arkadaşınızın yerine de oynayacaksınız. 10 kişi de olsanız, 11 kişi gibi mücadele etmenizi istiyorum.' dedim. Attığımız gol tamamen çalıştığımız bir organizasyondan attığımız bir goldür. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Uzun süre unutulmayacak bir gece yaşandı burada. 21 maçtır yenilmeyen Galatasaray'ı mağlup ettik. Sosyal medya trolllerinin bizi yıkma çabalarına karşın hep dik durduk. Hep mücadele ettik. Bütün Türkiye bunu gördü.'

62 yaşındaki çalıştırıcı, yeni teknik direktör görüşmeleri hakkında da konuştu. 👇

62 yaşındaki çalıştırıcı, yeni teknik direktör görüşmeleri hakkında da konuştu. 👇

'İstanbulspor maçında bütün Fenerbahçe taraftarlarımızı davet ediyorum. Şampiyonluk maçına gelsinler. Ben inanıyorum, biz şampiyon olacağız. Beni düşürmeye çok çalıştılar. İçeriden ve dışarıdan. En son teknik direktör haberleri geldi. Ben dik durdum. Oyuncularımı demorolize ettiler. Derbi öncesi hocayla anlaşma gibi konular Fenerbahçe'ye yakışmaz. Onları Allah'a havale ediyorum.'

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