Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a Yönelik Flaş Sözler!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a Yönelik Flaş Sözler!
Fenerbahçe, kendi adına ligin en zor maçında Galatasaray'ı 10 kişi kalmasına rağmen mağlup etti. 81 dakika eksik oynayarak gelen 1-0'lık galibiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertli kulübün teknik direktör arayışlarına sitem etti.
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Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanından üç puanla döndü.
Üç puan, 71'de Çağlar Söyüncü'den geldi. Sarı-lacivertliler, puanını 96 yaparak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Kartal, şunları söyledi. 👇
62 yaşındaki çalıştırıcı, yeni teknik direktör görüşmeleri hakkında da konuştu. 👇
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