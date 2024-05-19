Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a Yönelik Flaş Sözler!

'İyi hazırlandık. 11 kişi de olsak, 10 kişi de kalsak takım isteklerimi harfiyen yerine getirdi. 10 kişi kaldıktan sonra yine oyun ortada geçti. Mahrum oynamadık. İkinci yarı öncesi takıma 'İki kişilik oynayacaksınız, arkadaşınızın yerine de oynayacaksınız. 10 kişi de olsanız, 11 kişi gibi mücadele etmenizi istiyorum.' dedim. Attığımız gol tamamen çalıştığımız bir organizasyondan attığımız bir goldür. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Uzun süre unutulmayacak bir gece yaşandı burada. 21 maçtır yenilmeyen Galatasaray'ı mağlup ettik. Sosyal medya trolllerinin bizi yıkma çabalarına karşın hep dik durduk. Hep mücadele ettik. Bütün Türkiye bunu gördü.'