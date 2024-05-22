Fenerbahçe'nin Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan Galatasaray Derbisi Sonrası Sürpriz Seçim Açıklaması!
Fenerbahçe'nin Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan Galatasaray Derbisi Sonrası Sürpriz Seçim Açıklaması!
Fenerbahçe Kulübü'nün 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kuruluna adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, kritik Galatasaray galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, şampiyon olmaları halinde seçimi kaybetme şansına değindi.
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Sarı-lacivertli kulüpte heyecanla beklenen seçim öncesinde Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya geldi.
Kalamış'ta bulunan bir restorana tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde mekana giren başkan adayı, düzenlenen yemekte konuşma yaptı.
71 yaşındaki eski başkan, şunları söyledi. 👇
Yıldırım, Fenerbahçe'de amatör branşların başarılı şekilde devam ettiğini dile getirdi.
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