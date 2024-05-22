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Fenerbahçe'nin Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan Galatasaray Derbisi Sonrası Sürpriz Seçim Açıklaması!

Fenerbahçe'nin Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan Galatasaray Derbisi Sonrası Sürpriz Seçim Açıklaması!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
22.05.2024 - 08:40

Fenerbahçe Kulübü'nün 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kuruluna adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, kritik Galatasaray galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, şampiyon olmaları halinde seçimi kaybetme şansına değindi.

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Sarı-lacivertli kulüpte heyecanla beklenen seçim öncesinde Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpte heyecanla beklenen seçim öncesinde Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Kalamış'ta bulunan bir restorana tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde mekana giren başkan adayı, düzenlenen yemekte konuşma yaptı.

Kalamış'ta bulunan bir restorana tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde mekana giren başkan adayı, düzenlenen yemekte konuşma yaptı.

71 yaşındaki eski başkan, şunları söyledi. 👇

71 yaşındaki eski başkan, şunları söyledi. 👇

'Fenerbahçe'nin galip gelmesi, şampiyon olması hepimizi mutlu eder. Galatasaray maçı için 'Biz Galatasaray'ı yeneceğiz.' dedim. Öyle bir noktaya geldik ki, şampiyon olursak başkanlık ve yönetim kurulunu kazanma şansımızı kaybederiz. Ama yine de Fenerbahçe şampiyon olsun. Çocuklar 10 yıldır mutlu olmuyordu. Şampiyon olursak Fenerbahçeli çocuklar üzülmeyecektir'

Yıldırım, Fenerbahçe'de amatör branşların başarılı şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Yıldırım, Fenerbahçe'de amatör branşların başarılı şekilde devam ettiğini dile getirdi.

'Biz spor kulübüyüz. Amatör branşlar bizim bıraktığımız şekilde devam ediyor. Dörtlü Final'e çıkan takımımız inşallah şampiyon olup ikinci kez bu kupayı getirir. Seçimde kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe camiası 3 Temmuz'da olduğu gibi birlik, beraberlik içinde devam etmelidir. Kim seçilirse seçilsin, hiç önemli değil. Biz Fenerbahçe'yiz, en büyüğüyüz, en büyük olmaya da mecburuz. Kuva-yi Milliye'yi canlandıran kulüptür burası. 3 Temmuz'da bunu gördük. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne sarılalım ve bu ülkenin ileriye gitmesi için çalışalım. Hepinizi çok seviyorum. Biz Fenerbahçe'yiz. 1919'dan bu yana bu cumhuriyetin kuruluşu için her şeyi yaptık. Onun için Fenerbahçe'ye sahip çıkmalıyız, kavga değil barış yapmalıyız”

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