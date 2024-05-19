Rasim Ozan Kütahyalı Fenerbahçeli Futbolcu Mert Hakan Yandaş'a Ağır Sözler Söyledi!
Rasim Ozan Kütahyalı Fenerbahçeli Futbolcu Mert Hakan Yandaş'a Ağır Sözler Söyledi!
Fanatik Galatasaraylı gazeteci ve futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kütahyalı, ayrıca bu paylaşımını sabitledi.
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Galibyet golü, 71'de Çağlar Söyüncü'den geldi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, puanını 96 yaparak lider Galatasaray ile puan farkını ligin bitimine bir hafta kala üçe indirdi.
Dev maçın ardından Rasim Ozan Kütahyalı, Mert Hakan hakkında şok bir paylaşımda bulundu.
Mert Hakan, karşılaşma öncesinde ısınırken tribünlere Fenerbahçe armasını göstermiş daha sonra Galatasaraylı futbolcular ile gerilim yaşamıştı.
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Rasim kütah ozanyalı sen de cumhuriyet tarihinin görmüs olduğu en büyük urusbunun evladısın
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