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Galatasaray , Fenerbahçe
Derbi Öncesi Isınmada Galatasaraylı ve Fenerbahçeli Futbolcular Arasında Kavga Çıktı!

Derbi Öncesi Isınmada Galatasaraylı ve Fenerbahçeli Futbolcular Arasında Kavga Çıktı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
19.05.2024 - 17:50

Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluğun belli olabileceği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi kavgayla başladı. Sahaya ısınmak için gelen Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolcular arasında kavga çıktı.

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Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takım futbolcuları arasında büyük bir tartışma yaşandı.

Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takım futbolcuları arasında büyük bir tartışma yaşandı.

Maç öncesi sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş, taraftarlara doğru arma gösterdi.

Maç öncesi sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş, taraftarlara doğru arma gösterdi.

Bunun üzerine Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş'ın üzerine yürüdü.

Bunun üzerine Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş'ın üzerine yürüdü.

Çıkan tartışma bir anda büyüdü ve güvenlik güçleri sahaya girdi.

Çıkan tartışma bir anda büyüdü ve güvenlik güçleri sahaya girdi.

Batshuayi, kavgayı ayırmak isterken yerde kaldı.

Batshuayi, kavgayı ayırmak isterken yerde kaldı.
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Yaşananların en net görüntüsü 👇

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