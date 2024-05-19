Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde İlk 11'ler Belli Oldu!

İsmail Kartal, Batshuayi tercihiyle ilgili olarak, 'Bizim 3 tane santrforumuz var. Dzeko çok tecrübeli. Batshuayi ve Dzeko bize bu sezon çok büyük katkı verdi. Maç maç düşünüyoruz. İnşallah bu akşam Batshuayi veya sonradan girecek olan Dzeko kazanmamıza katkı verirler.' şeklinde konuştu.