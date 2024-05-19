Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde İlk 11'ler Belli Oldu!
Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde İlk 11'ler Belli Oldu!
Tüm Türkiye'nin sonucu merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Dzeko, teknik direktör İsmail Kartal'ın kararıyla maçta yedek kulübesinde olacak. Mert Hakan Yandaş da uzun aradan sonra kadroya geri döndü.
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Süper Lig'de sezonun bitime bir hafta kala lider Galatasaray, altı puan gerisinde yer alan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Ev sahibi ekibe 24. şampiyonluğunu ilan etmesi için bir puan yeterli olurken, İsmail Kartal ve öğrencileri rakibini deplasmanda devirip zafer umutlarını son haftaya taşımak istiyor.
Karşılaşmanın ilk 11'leri 👇
İsmail Kartal'ın Dzeko açıklaması 👇
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