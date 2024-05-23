Ali Koç Resmen Açıkladı: Acun Ilıcalı da Listede!

Fenerbahçe’de başkanlığa yeniden aday olan Ali Koç, yeni yönetim kurulu listesini duyurdu. Ali Koç’un yeni listesindeki en dikkat çekici isim Acun Ilıcalı oldu. Ayrıca Ali Koç, adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım’a sert sözlerle karşılık verdi.