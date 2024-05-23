Ali Koç Resmen Açıkladı: Acun Ilıcalı da Listede!
Ali Koç Resmen Açıkladı: Acun Ilıcalı da Listede!
Fenerbahçe’de başkanlığa yeniden aday olan Ali Koç, yeni yönetim kurulu listesini duyurdu. Ali Koç’un yeni listesindeki en dikkat çekici isim Acun Ilıcalı oldu. Ayrıca Ali Koç, adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım’a sert sözlerle karşılık verdi.
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Fenerbahçe’nin mevcut başkanı Ali Koç, 30-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Olağan Seçimli Genel Kurulda yeniden aday olacağını duyurdu.
Ali Koç, seçimde eski başkan Aziz Yıldırım ile yarışacak.
Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Ali Koç, yeni yönetim kurulu listesini de duyurdu.
Ali Koç’un yeni yönetim listesi 👇
Ali Koç, yeniden adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım’ı da sert sözlerle eleştirdi.
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“Aziz Yıldırım tekrar aday oldu. Öz güveni tavan yapmış, yelkenleri dolmuş hızla ilerliyor. Aday olduğu için kongre üyelerine saygı duyduğu için, iki aday olarak TV'ye çıkıp sizleri çok daha iyi aydınlatacağımızdan zerre şüphem yok.
“2018 senesinde kulübü kendi malı gibi gören yönetimden kurtulmak için yola çıkmıştık. Buna geri dönmemek için karşınızda adayım. Bu yönetim anlayışının geri dönmemesi için aday olarak karşınızdayım. O günlere dönemeyiz.”
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