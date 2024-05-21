Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 3 Futbolcu PFDK'ya Sevk Edildi

Galatasaray Antrenörü Serhat Doğan'ın derbideki hakareti nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi. Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin de çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği aktarıldı.