Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: “Ali Koç İyi Dinle, Bu Yaptıkların Bana Sökmez"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: “Ali Koç İyi Dinle, Bu Yaptıkların Bana Sökmez"
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan olaylar ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarından satır başları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Boş sahada, yanında silahlı korumalar, 70-80 tane yancısı. Akreditasyon alanına giren kişiler bellidir. Ben dahi belli bir süre giremem."
"Sen geliyorsun, aynı haneye tecavüz eder gibi. Tek başına da değil. Silahlı korumalar, 80 kişi, stadyum boşalmış. Bu sahte kabadayılık değil de nedir? Ali Koç iyi dinle, bu yaptıkların bana sökmez, bunu bil. Ben Galatasaray'ın başkanıyım."
“Ali Koç, bugün buradan size söylüyorum. Bu yaptıklarının hesabını senden teker teker soracağım. Bu yaptıkların senin yanına kalmayacak. Seçim kazanmak için yaptığın bu şovun hesabını bugün, yarın, daima vereceksin. Tüm Türkiye senin camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu öğrenecek."
“Federasyonda bir toplantıdaydık. 20 tane kulüp başkanı, federasyon yetkilileri var. Bir olay oldu, niteliğini hatırlamıyorum. Ali Bey şiddetle kalktı, Erden’e parmağını kaldırarak ‘Ben seni mahvedeceğim, sen Koç ailesini tanımıyorsun, ticaret hayatını bitireceğim dedi. Ben de kalkıp ‘ne diyosun sen ya, sen kimsin’ dedim. Biraz iskonto ederek söylüyorum. Haddini bil otur aşağı. Bu sahte kabadayılık başka bir şey, bu olaylar başka bir şey.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın