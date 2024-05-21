İstanbul Valiliği’nden Açıklama: Ali Koç’un Stadyuma Geldiği Heyetten 5 Kişi Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbilerin yakınları sürüyor. Fenerbahçe’nin 1-0 kazandığı karşılaşma sonrasında stadyumda maçı izlemeyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonrasında stadyuma gelerek futbolcular ve yanındakilerle birlikte sahaya çıkmış ve kutlama yapmıştı. İstanbul Valiliği, o gece yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.