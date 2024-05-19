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Ali Koç'tan Kendisini Stada Çağıran Dursun Özbek'e Cevap: "Şampiyonun Kim Olduğunu Şerefsizlere Gösterdik!"

Ali Koç'tan Kendisini Stada Çağıran Dursun Özbek'e Cevap: "Şampiyonun Kim Olduğunu Şerefsizlere Gösterdik!"

Fenerbahçe galatasaray
themyscira - Editör
20.05.2024 - 00:20

Yılın derbisinde Galatasaray'ı evinde mağlup eden Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç'un stadyum görevlisini darp ettiği iddia edilmişti. Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, maç sonrası ağır sözlerle Ali Koç'a seslendi.

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Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0'lık üstünlükle mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0'lık üstünlükle mağlup etti.

Kıyasıya geçen mücadelenin ardından zaferi sahada kutlamak isteyen futbolcuların haberiyle birlikte Ali Koç'un bir stadyum çalışanını darp ettiği iddia edildi.

Kıyasıya geçen mücadelenin ardından zaferi sahada kutlamak isteyen futbolcuların haberiyle birlikte Ali Koç'un bir stadyum çalışanını darp ettiği iddia edildi.

Bunun üzerine Dursun Özbek maç sonunda Ali Koç'a seslendi.

Bunun üzerine Dursun Özbek maç sonunda Ali Koç'a seslendi.

"Bu şımarıklık bu akşam son bulacak." diyen Özbek, Ali Koç'u "bekliyorum" diyerek stada çağırdı.

Basın toplantısı yapan Ali Koç, "Dursun Özbek'in cesaretlenmesine çok sevindim. Şimdi geç oldu uykusu kaçmasın. En yakın zamanda bu çağrısının arkasında dursun." dedi.

Basın toplantısı yapan Ali Koç, "Dursun Özbek'in cesaretlenmesine çok sevindim. Şimdi geç oldu uykusu kaçmasın. En yakın zamanda bu çağrısının arkasında dursun." dedi.

Koç açıklamasında ayrıca, 'Dursun Özbek bana meydan mı okuyor? Ben 2 senedir kendisini televizyona çağırıyorum. İsterse hemen yarın istediği yere gelirim.' dedi.

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Maçla ilgili görüşleri sorulan Ali Koç şunları söyledi: "Bugün gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere gösterdik."

Maçla ilgili görüşleri sorulan Ali Koç şunları söyledi: "Bugün gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere gösterdik."

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Husso Cetto

Murat Kurum'a git yanağını okşasın.

Fingolfin

Adam statdan çıkalı kaç saat olmuş dursun bey şimdi konuşuyor

RACON X RACON

Dursun Özbek kime ve neye güveniyorsun..Fetöcüler ve Hükümet elele onlara güvenipte dayyilaniyorsun belli..Saibeli ligin Kahramanlari.Konyada size beraberlik... Devamını Gör

kerimaslan1991

şovunu yapıp gitmiştir bu sayede ne kazanıldı şampiyon mu oldunuz yada olacaksınız avucunuzu yalarsınız burda kazanan tek bir kişi var o da Ali koç bu sayede... Devamını Gör