Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Ali Koç ve Fenerbahçeli Yöneticiler Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Ali Koç ve Fenerbahçeli Yöneticiler Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından yaşanan olaylar sonrası Galatasaray Başkan adayı Süheyl Batum ve beraberindekiler Fenerbahçeli yöneticiler hakkında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrasında açıklama yapan Süheyl Batum, 'Başsavcıya geldik ve gerekli suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonrası devletin ve hukukun görevidir. Bunların takipçisi olacağız. Galatasaray asla sahipsiz değildir' dedi.
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Galatasaray-Fenerbahçe arasında Pazar akşamı oynanan derbi maçı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlükle kazanmasının ardından olaylar yaşanmıştı.
Suç duyurusunda, "Müsabakanın tamamlanmasının ardından sahaya giren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Yıldırım Ali Koç tarafından Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Eray Yazgan’a parmak sallayarak 'Çık buradan buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin' tehditler savrulmuştur" denildi.
Suç duyurusu sonrasında açıklama yapan Süheyl Batum şu ifadeleri kullandı:
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Rahmi beyin oğlusun ayak işleri ile uğraşmaya utanmıyorsun cemiyete rezil ediyorsun kendini
tepedeki qavat halen susuyor. ulan bu kadar godoş bir başkan olurmu.
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