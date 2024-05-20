Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Ali Koç ve Fenerbahçeli Yöneticiler Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

'Dün hepimizi çok büyük üzüntüye sevk eden olaylar oldu.Galatasaray Fenerbahçe arasında bir maç yapıldı. Bu maç yıllardır yapılır kazanan olur kaybeden olur.Şampiyonluklar alınır şampiyonluklar gider bunlar önemli değil. Maçtan sonra yapılanları Galatasaray Spor Kulübü ve camiasının unutması mümkün değildir. Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı Ali Sami Yen adını taşıyan statta bizim genel sekreterimizi açıkça tehdit etmiş, parmağını sallayarak 'Git buradan yoksa dayak yersin' demiş. Gitmeyen stat görevlisinin linç edilmesini izlemiş. Stat görevlisi dışarı götürülürken başka bir eski yöneticinin inanılmaz yumruklarına maruz kalmıştır. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir olgu değildir. Hiçkimsenin bankadaki bol sıfırlı paraları Galatasaray’ın geleceğine ve Galatasaray'a laf söyleme cüretini kimseye vermez. Türkiye’nin en zengin insanının sadece torunu olmak Galatasaray’a bu denli ağır hakaretlerde bulunmayı haklı göstermez. Hiçkimse Galatasaray camiasına 'Hırsızlar, şerefsizler' gibi değerlendirmelerde bulunamaz. Başsavcıya geldik ve gerekli suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonrası devletin ve hukukun görevidir. Bunların takipçisi olacağız. Galatasaray asla sahipsiz değildir. Galatasaray 20-30 kişiyi toplayıp stadı yani evi basılabilecek bir yer değildir. Bunu kim yaparsa yapsın, ben parama güveniyorum, ben gücüme güveniyorum diyen hiçkimsenin bunu yapamayacağını açıkça ortaya koyacağız.”