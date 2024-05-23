Trabzonspor’u 3-2 Yenen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’nı Kazandı

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Rakibini 3-2’lik skorla mağlup eden Beşiktaş, Türkiye Kupasını kazandı. Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılmaya da hak kazandı.