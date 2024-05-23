Trabzonspor’u 3-2 Yenen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’nı Kazandı
Trabzonspor’u 3-2 Yenen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’nı Kazandı
Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Rakibini 3-2’lik skorla mağlup eden Beşiktaş, Türkiye Kupasını kazandı. Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılmaya da hak kazandı.
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Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Trabzonspor’u 3-2 yenerek Türkiye Kupası’nı kazandı.
Beşiktaş’a kupayı getiren golleri Rashid Gezzal, Salih Uçan ve Al Musrati atarken Trabzonspor’un gollerini Onuchou ve Pepe attı.
Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılacak. Ligde 3'üncü sırayı garantileyen Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne ön eleme turundan katılmayı garantilemişti. Beşiktaş da bu sonucun ardından Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılmaya da hak kazandı.
Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde şehit düşen askerler için 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Aynı zamanda takımlar siyah kol bandı ve ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ pankartı ile sahaya çıktı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da kupa finalini tribünden takip etti. Bakan Bak, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Beşiktaş ile Trabzonspor final mücadelesini protokol tribününde izledi.
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Atatürk Olimpiyat Stadı’nda, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında her iki takım taraftarı da kendilerine ayrılan yerleri doldurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, finali doğu ve kuzey tribünlerinde takip ederken, bordo-mavililer ise batı ve güney tribünlerinde yer aldı
Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde sanatçılar Sefo ve Norm Ender de sahne aldı. Öte yandan Norm Ender, Cumhuriyetin 100. yılı için yaptığı ‘Parla’ şarkısını söyledi.
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Nasıl koyduk ARAPzon'a ama. Fenerbahçeli olarak gurur duydum BEŞİKTAŞ IMLA
tebrikler hem ts yenip hem kupayı aldınız helal bir fenerli olarak gurur duydum
öldük bittik dediğimiz sezonu bile kupayla kapatıyoruz tebrikler beşiktaşım