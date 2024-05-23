Ailesi Kayıp Sanıyordu: Merhametli Çoban Köpeği Doğum Yapan Koyun Dostunu Korurken Bulundu

Erzurum’da ailesi tarafından kaybolduğu düşünülen Kral isimli çoban köpeği, 2 gün sonra yaylada bulundu. Meğer Kral, yaylada doğum yapan koyun dostunu ve onun yavrularını korumakla meşgulmüş.
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DHA’dan Turgay İpek’in haberine göre çobanlar yayladan döndüklerinde köpekleri Kral’ın ve gebe koyunun eksik olduğunu fark etti.
Kral’ın eve geleceğini düşünen çobanlar 2 gün boyunca onu bekledi ancak Kral dönmedi.
2 günün sonunda yaylaya çıkan çobanlar Kral’ı doğum yapan koyunu ve yavrularını korurken buldu.
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