Görüş Bildir
Haberler
Video
Ailesi Kayıp Sanıyordu: Merhametli Çoban Köpeği Doğum Yapan Koyun Dostunu Korurken Bulundu

Ailesi Kayıp Sanıyordu: Merhametli Çoban Köpeği Doğum Yapan Koyun Dostunu Korurken Bulundu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 21:00

İçerik Devam Ediyor

Erzurum’da ailesi tarafından kaybolduğu düşünülen Kral isimli çoban köpeği, 2 gün sonra yaylada bulundu. Meğer Kral, yaylada doğum yapan koyun dostunu ve onun yavrularını korumakla meşgulmüş.

İçeriğin Devamı Aşağıda

DHA’dan Turgay İpek’in haberine göre çobanlar yayladan döndüklerinde köpekleri Kral’ın ve gebe koyunun eksik olduğunu fark etti.

DHA’dan Turgay İpek’in haberine göre çobanlar yayladan döndüklerinde köpekleri Kral’ın ve gebe koyunun eksik olduğunu fark etti.

Kral’ın eve geleceğini düşünen çobanlar 2 gün boyunca onu bekledi ancak Kral dönmedi.

Kral’ın eve geleceğini düşünen çobanlar 2 gün boyunca onu bekledi ancak Kral dönmedi.

2 günün sonunda yaylaya çıkan çobanlar Kral’ı doğum yapan koyunu ve yavrularını korurken buldu.

2 günün sonunda yaylaya çıkan çobanlar Kral’ı doğum yapan koyunu ve yavrularını korurken buldu.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın