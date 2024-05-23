Japonya’ya Giden Turistlerin Geleneksel Kıyafetlerle Gezen Halkı Taciz Ettiği Anlar Gündem Oldu

Japonya’nın turistik şehirlerinden Kyoto’da kayda alınan görüntüler sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede gündem oldu. Turistlerin geleneksel kıyafetleriyle gezen bir kadına karşı olan tutumları oldukça rahatsız ediciydi.
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Geleneksel kıyafetli kadın yürüyor onu gören turist ise telaş içerisinde görüntülemeye çalışıyordu.
Arkalarında yer alan diğer üç kişinin de objektiflerinin geleneksel kıyafetli kadına doğru olması bu anların tacizden başka bir şey olamayacağı yorumlarını aldı.
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Gelen yorumlardan birkaçı. 👇
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