İlk Defa Havada Drone Görünce Korkudan Koşarak Kaçan Masum Amcalar

Günümüzde drone kullanımı yaygınlaşmış olsa da büyüklerimiz droneların neye benzediğini bilmeyebiliyor. Köyde çekim yapan bir drone kullanıcısının objektifine takılan iki amcanın yaşadığı panik ve korku dolu anlar sosyal medyanın gündeminde. Gelin detaylara birlikte bakalım.