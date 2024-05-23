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İlk Defa Havada Drone Görünce Korkudan Koşarak Kaçan Masum Amcalar

İlk Defa Havada Drone Görünce Korkudan Koşarak Kaçan Masum Amcalar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 17:45

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Günümüzde drone kullanımı yaygınlaşmış olsa da büyüklerimiz droneların neye benzediğini bilmeyebiliyor. Köyde çekim yapan bir drone kullanıcısının objektifine takılan iki amcanın yaşadığı panik ve korku dolu anlar sosyal medyanın gündeminde. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Amcaların droneu gördükleri anda anlam veremedikleri o bakışları, emin olmak için el sallamaları ve ardından çaresizce koşarak kaçışları ilk etapta biraz üzse de insan gülmeden de edemiyor.

Amcaların droneu gördükleri anda anlam veremedikleri o bakışları, emin olmak için el sallamaları ve ardından çaresizce koşarak kaçışları ilk etapta biraz üzse de insan gülmeden de edemiyor.

Drone onlara yaklaştıkça korkuları artan ikilinin ne yapacağını şaşırdığı anlara beğeni ve yorumlar yağıyor.

Drone onlara yaklaştıkça korkuları artan ikilinin ne yapacağını şaşırdığı anlara beğeni ve yorumlar yağıyor.

İşte detaylar 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde.👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde.👇

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