Hayatında İlk Defa Köpek Yavrusu Gören Şempanzenin Sevgi Dolu Yaklaşımı Kalpleri Eritti

Şempanzelerin her şeyi sahiplenme duygularının ne kadar yüksek olduğunu bilirsiniz. Adeta yabancılık nedir bilmeden yaratılmış gibiler. Her gördüklerini sarıp sarmalamak istemeleri, gülen yüzleri insanın içini yumuşacık yapıyor. Şimdilerdeyse sosyal medyada ilk defa köpek yavrusu gören bir şempanzenin tepkisi gündemde.