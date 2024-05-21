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Hayatında İlk Defa Köpek Yavrusu Gören Şempanzenin Sevgi Dolu Yaklaşımı Kalpleri Eritti

Hayatında İlk Defa Köpek Yavrusu Gören Şempanzenin Sevgi Dolu Yaklaşımı Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 23:28

Şempanzelerin her şeyi sahiplenme duygularının ne kadar yüksek olduğunu bilirsiniz. Adeta yabancılık nedir bilmeden yaratılmış gibiler. Her gördüklerini sarıp sarmalamak istemeleri, gülen yüzleri insanın içini yumuşacık yapıyor. Şimdilerdeyse sosyal medyada ilk defa köpek yavrusu gören bir şempanzenin tepkisi gündemde.

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Tatlı şempanzenin yavruyu görür görmez sarıldığı anlar insanı derinden etkiliyor.

Tatlı şempanzenin yavruyu görür görmez sarıldığı anlar insanı derinden etkiliyor.

Sarıldıktan sonra bir de tatlı köpeğin göbeğine buse konduran şempanzenin merhametine beğeniler yağıyor.

Sarıldıktan sonra bir de tatlı köpeğin göbeğine buse konduran şempanzenin merhametine beğeniler yağıyor.

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