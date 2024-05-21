Satın Aldığı Aracı 4 Farklı Ekspere Gösteren Adam Birbirinden Farklı Sonuçlar Alınca Kafalar Karıştı

Bir adam aldığı aracı önce başka bir şehirde ardından ise üç kez Isparta’da olmak üzere dört ekspere götürdü. Ancak çıkan sonuçlar birbirinden farklılık gösteriyordu. Hal böyle olunca adam “Kime güveneceğiz?” şeklinde haklı bir isyanda bulundu.
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Tek tek eksper raporlarını gösteren adam dört ayrı ekspere gitme sebebini çıkan sonuçlara bir türlü anlam verememesiyle açıkladı.
Ardından ise öfkesini dile getiren adam, “Kim biliyor bu işi? Ahmet geçmiş eksper olmuş, Mehmet geçmiş eksper olmuş (…) Biz burada kime güveneceğiz?” dedi.
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