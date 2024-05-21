Görüş Bildir
Haberler
Video
Satın Aldığı Aracı 4 Farklı Ekspere Gösteren Adam Birbirinden Farklı Sonuçlar Alınca Kafalar Karıştı

Satın Aldığı Aracı 4 Farklı Ekspere Gösteren Adam Birbirinden Farklı Sonuçlar Alınca Kafalar Karıştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 23:13

İçerik Devam Ediyor

Bir adam aldığı aracı önce başka bir şehirde ardından ise üç kez Isparta’da olmak üzere dört ekspere götürdü. Ancak çıkan sonuçlar birbirinden farklılık gösteriyordu. Hal böyle olunca adam “Kime güveneceğiz?” şeklinde haklı bir isyanda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tek tek eksper raporlarını gösteren adam dört ayrı ekspere gitme sebebini çıkan sonuçlara bir türlü anlam verememesiyle açıkladı.

Tek tek eksper raporlarını gösteren adam dört ayrı ekspere gitme sebebini çıkan sonuçlara bir türlü anlam verememesiyle açıkladı.

Ardından ise öfkesini dile getiren adam, “Kim biliyor bu işi? Ahmet geçmiş eksper olmuş, Mehmet geçmiş eksper olmuş (…) Biz burada kime güveneceğiz?” dedi.

Ardından ise öfkesini dile getiren adam, “Kim biliyor bu işi? Ahmet geçmiş eksper olmuş, Mehmet geçmiş eksper olmuş (…) Biz burada kime güveneceğiz?” dedi.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın