Satın Aldığı Aracı 4 Farklı Ekspere Gösteren Adam Birbirinden Farklı Sonuçlar Alınca Kafalar Karıştı

Bir adam aldığı aracı önce başka bir şehirde ardından ise üç kez Isparta’da olmak üzere dört ekspere götürdü. Ancak çıkan sonuçlar birbirinden farklılık gösteriyordu. Hal böyle olunca adam “Kime güveneceğiz?” şeklinde haklı bir isyanda bulundu.