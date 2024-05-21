Gökhan Ünver Yine Yaptı Yapacağını: Herkesin Tekte Tanıyacağı Temas Seven O Akraba!

Son zamanların en sevilen komedi fenomenlerinden Gökhan Ünver, her içerik paylaşımıyla beğenileri kazanırken kahkahaları da topluyor. Anlatmak istediği karakterleri oynamak yerine adeta rolünü yaşayan Ünver, bu sefer de hepimizin hayatında en az bir kez denk geldiği bir akrabayı anlattı.
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Ünver’in ele aldığı karakter herkese temas etmesiyle öne çıkıyordu.
Selam verirken, sohbet ederken, vedalaşırken anlayacağınız aklınıza gelebilecek her anda mutlaka bir temas yer alıyordu.
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